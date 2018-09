CHW-Exkursion zum Leichstein

Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am Freitag, 14. September, zu einer Exkursion unter dem Motto "Der Leichstein bei Burgkunstadt - Betrachtungen über ein Flurdenkmal" mit Friedrich Leitz ein. Er wird den Blick auf die geologischen Merkmale des Leichsteins lenken. Materialauswahl, Bearbeitung und Transport dieser außergewöhnlichen Sandsteinplatte belegen den hohen technischen Stand, den das ländliche Steingewerbe am Obermain in historischer Zeit hatte. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr in Burgkunstadt am Parkplatz Raiffeisen-Baumarkt zwischen Bahnhof und Mainbrücke. Der Vortrag ist öffentlich und kostenfrei. Weitere Infos bei Bezirksgruppenleiterin Jutta J. Löbling (Telefon 09572/5886). red