Die beiden Schwürbitzer Kirchengemeinden starten gemeinsam mit dem RV Concordia Schwürbitz zur nächsten Church-and-Bike-Tour. Ziel ist diesmal die evangelische St.-Laurentius-Kirche in Ebersdorf bei Coburg. Am Dienstag, 11. Juni, ist um 18 Uhr Abfahrt beim "Bremser". Nach einer Kirchenführung in Ebersdorf um etwa 19 Uhr und einer ökumenischen Andacht machen die Radler auf dem Heimweg einen Abstecher zum Tell-Schützenfest in Weidhausen. sf