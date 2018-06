Church-and-Bike führt nach Mitwitz

sf



Die beiden Schwürbitzer Kirchengemeinden starten gemeinsam mit dem RV Concordia Schwürbitz zu einer weiteren ökumenischen Church-and-Bike-Tour. Ziel ist diesmal die evangelische Kirche in Mitwitz. Am morgigen Donnerstag, 21. Juni, um 18 Uhr ist Abfahrt beim "Bremser" in Schwürbitz. Um 18.45 Uhr findet in Mitwitz eine Kirchenführung statt. Nach einer anschließenden ökumenischen Andacht mit Pfarrer Burkhard Sachs wollen die Radler auf dem Heimweg das Zeulner Freischießen besuchen.