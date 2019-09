Am Freitagabend ist in Forchheim ein Auto mit schwarzer Farbe besprüht worden. Ein 50-Jähriger parkte seinen Wagen in der Schönbornstraße. Als er am Montagabend dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter den grauen Chrysler Grand Cherokee besprüht hatte. Wer Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.