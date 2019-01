Chronischen Juckreiz bekämpfen

Welche Ursachen chronischer Juckreiz - auch Pruritus genannt - haben kann und welchen Stand die aktuelle Forschung hat, darüber sprechen Prof. Dr. Michael Sticherling (stellvertretender Direktor der Hautklinik) und Dr. Dr. Andreas Kremer in ihrer Bürgervorlesung am Montag, 28. Januar. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 18.15 Uhr im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11, in Erlangen. Im Anschluss sind die Zuhörer eingeladen, Fragen zu stellen. red