Christus, dem Herrn, ergeben

Zu festlichen und inhaltsreichen wie symbolträchtigen Gottesdiensten versammelten sich Gläubige aus Höchstadt und Umgebung am Gründonnerstag und Karfreitag in der Stadtpfarrkirche.

Während am Gründonnerstag die Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu und die Einsetzung der Eucharistie im Vordergrund steht, gedenkt die Kirche am Karfreitag des Leidens und Sterbens Christi am Kreuz. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag wechselten sich verschiedene Gruppen der Pfarrei ab, um zu wachen und zu beten. Diese Ölbergsituation gestalteten im stündlichen Wechsel der Männerverein, der Frauenbund, die Ministranten, der Seniorenbetreuungskreis, die Grottenbau- und die Kryptabaugruppe, die Pfadfinder, die Familie Schlee, die Kolpingfamilie, der Freundeskreis der Pfadfinder und die Auerbacher Schulschwestern.

Die historische Ölberggrotte konnte in der Nacht betreten werden, um eine brennende Kerze für Menschen in Angst und Not, Krankheit oder Todeskampf abzustellen. In seiner Ansprache betonte Dekan Kilian Kemmer, dass es sich beim eucharistischen Mahl nicht um ein kultisches Totenmahl nach antiker Tradition handelt, sondern, dass ein "lebendiger Gastgeber für jeden einen Platz bereithält, um ihn für seine Lebendigkeit aufzurichten und zu stärken".

Die Fußwaschung, die Jesus als Sklavendienst an seinen Jüngern vollzog, will nichts anderes sagen. "Wer glaubt, er sei zu schmutzig, um am Mahl des Herrn teilzunehmen, muss darum wissen, dass Jesus ihn reinigt, um am gedeckten Tisch und auf dem für ihn reservierten Stuhl Platz zu nehmen."

Am Karfreitag stand natürlich das Kreuz im Mittelpunkt der Liturgie. Für Kilian Kemmer sei das Christentum die wahre Religion, weil sie das Paradox von Glück und Leid im Kreuz Christi verbindet und allen Lebenserfahrungen Sinn verleiht. Eine eigen Kinderliturgie traf am Ende in der Stadtpfarrkirche auf die dort versammelte Gemeinde. Mit der Männerschola unter der Leitung von Kathrin Heinz-Karg, dem Organistenteam und dem Höchstadter Kammerorchester unter der Leitung von Rüdiger Kaufmann fanden Worte und ausdrucksstarke Zeichen eine musikalische Entsprechung und Vertiefung.

Am heutigen Samstagabend um 21 Uhr beginnt die Auferstehungsfeier in St. Georg, wozu die bekannte Bamberger Bläsergruppe TaBrassCo spielt. LM