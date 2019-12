Christstollen für die Tafel

Seit 23 Jahren verschenkt die Bäckerinnung Schweinfurt/Haßberge in der Weihnachtszeit Christstollen. Seit 15 Jahren gibt es die Tafel in Haßfurt und seit dieser Zeit profitieren die Tafelkunden von dieser Stollenaktion.

Vorsitzende Ute Ulbrich freute sich über 43 Stollen, die jetzt in den Räumen der Tafel in der Alten Brückenstraße in Haßfurt überreicht wurden. Die Backwaren wurden im Rahmen eines weihnachtlichen Programmes kürzlich auf dem Weihnachtsmarkt in Schweinfurt mit Walter Heußlein, dem Präsidenten der Handwerkskammer Unterfranken, und zwei Kindern aufgewogen worden.

Ein Drittel dieser Aktion kommt der Stadt Schweinfurt zugute. Ein weiteres Drittel bekommt das Seniorenheim Birnfeld und das letzte Drittel kommt der Tafel in Haßfurt zugute. Auch hier wird gedrittelt und gerecht verteilt, wie die Vorsitzende Ulbrich sagte. Neben den Kunden der Haßfurter Tafel erhalten die Kunden in Eltmann und in Ebern ebenfalls ein Stück von den Stollen. red