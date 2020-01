Christopher Sladek verteidigt Titel beim Tüschnitzer Breitla-Turnier

Ein fester Bestandteil im Terminkalender des TTC Tüschnitz ist das Breitla-Turnier um den Walter-Heller-Pokal. Hierbei hat jeder Teilnehmer einen identischen Sandpapierschläger, weshalb nicht das Material, sondern die Spielkunst über Sieg und Niederlage entscheidet.

Christopher Sladek dominiert

In zwei Gruppen wurden die acht Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Neben den üblichen Favoriten erreichten mit Thomas Angles und Georg Zipfel überraschend auch zwei Spieler aus der fünften Mannschaft die K.o.-Runde. Im Viertelfinale setzten sich erwartungsgemäß Christopher Sladek, Thomas Förtsch und Michael Weiß durch. Lediglich das Duell Dieter Förtsch gegen Marcel Förtsch ging überraschend an den Vater von Marcel.

Die Halbfinals gingen anschließend deutlich an die Seriensieger der vergangenen Jahre Christopher Sladek und Thomas Förtsch. Sladek setzte sich mit 3:1 gegen Michael Weiß durch, während Thomas Förtsch seinem Bruder Dieter beim 3:0 keine Chance ließ. Im Endspiel hatte Christopher Sladek Thomas Förtsch klar im Griff und konnte seinen Titel mühelos durch einen 3:0-Sieg verteidigen.

Viertelfinale: C. Sladek - Zipfel 3:0, Weiß - Murrmann 3:0, D. Förtsch - M. Förtsch 3:1, T. Förtsch - Angles 3:0. Halbfinale: C. Sladek - Weiß 3:1, T. Förtsch - D. Förtsch 3:0. Endspiel: C. Sladek - T. Förtsch 3:0.

Überraschung im Doppel

Spannende Spiele und zwei Überraschungssieger gab es im Doppel. Nachdem sich Marcel Förtsch und Georg Zipfel in der Qualifikation gegen Michael Weiß und Horst Heller durchgesetzt hatten, war das Halbfinale komplett.

Förtsch/Zipfel waren hier klare Sieger gegen Murrmann/Pauli. Dramatisch lief dagegen die zweite Begegnung von Christopher und Heinz Sladek gegen Dieter Förtsch/Angles. Förtsch/ Angles hatten als klare Außenseiter die Sensation auf dem Schläger, als sie im Entscheidungssatz Matchball hatten. Doch das Sladek-Duo wehrte den Matchball ab und zog den Kopf letztlich noch aus der Schlinge.

Auch das Endspiel ging über fünf Sätze. Vater und Sohn Sladek sahen nach 8:4-Führung im Entscheidungssatz eigentlich schon wie die sicheren Sieger aus. Doch Förtsch/Zipfel bewiesen Moral und Kampfgeist und drehten das Match noch zu ihren Gunsten. Mit Georg Zipfel steht damit ein Spieler ganz oben, welcher erst seit September am aktiven Mannschaftssport im Tischtennis teilnimmt. thf Halbfinale: M. Förtsch/Zipfel - Murrmann/Pauli 3:0, C. Sladek/K.Sladek - D. Förtsch/Angles 3:2. Endspiel: M. Förtsch/Zipfel - C. Sladek/K. Sladek 3:2.