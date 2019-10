Christopher Sandberg weiter ungeschlagen

Weiter in der Erfolgsspur befinden sich die Lettenreuther Herren in der Tischtennis-Bezirksliga.

Bezirksliga Gruppe 2 Süd, Herren

TTC Lettenreuth -

TTC Unterzettlitz 9:1

Im Heimspiel gegen Unterzettlitz stand es am Ende 9:1. Mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln, Bojer/Gahn verloren gegen Lungkwitz/Dorn, starteten die Lettenreuther in die Einzel. Bis auf die Begegnung Manuel Bojer gegen Frank Lungkwitz, das der Hausherr im fünften Durchgang mit 11:5 gewann, wurden die restlichen Matches relativ sicher vom Tabellenzweiten gewonnen. Spitzenspieler Christopher Sandberg schraubte durch seine beiden Siege seine Einzelbilanz auf 10:0 hoch. gi Ergebnisse: Sandberg/Lutter - Hemmerlein/Trüschel 3:0; Bojer/Gahn - Lungkwitz/ Dorn 1:3; Gack/Jakob - Strohmer/Weber 3:0; Sandberg - Dorn 3:0; Bojer - Lungkwitz 3:2; Gack - Strohmer 3:0; Lutter - Hemmerlein 3:0; Gahn - Trütschel 3:1; Jakob - Weber 3:1; Sandberg - Lungkwitz 3:1

TV Schwürbitz II -

RMV Strullendorf 1:9

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der bisher noch verlustpunktfreie Tabellenführer aus Strullendorf bei seinem Gastspiel in Schwürbitz. Schon nach den Doppeln war die Messe gelesen. Etwas unglücklich gaben Stefan Lauer, Sven Meußer, Matthias Feulner und Rudi Böhlein ihre Matches im fünften Satz an ihre Gegner ab. Frank Stöcker und Christian Köhler ließen Norbert Korzendorfer und Anton Birke-Gagel keine Möglichkeit. Der Schwürbitzer Nr. 1, Sven Meußer, war es vorbehalten, in einem hochklassigen Spiel gegen Philipp Neubert den Ehrenpunkt zu holen. Ansonsten ließ der Gast nichts anbrennen und den kämpfenden TVlern keine Chance. nko Ergebnisse: Korzendorfer/Feulner - Friedmann/Dorsch 1:3, Meußer/Böhlein - Neubert/Lengenfelder 0:3, Lauer/Birke-Gagel - Stocker/Köhler 0:3, Meußer - Neubert 3:2, Böhlein - Friedmann 2:3, Korzendorfer - Stocker 1:3, Feulner - Lengenfelder 2:3, Birke-Gagel - Köhler 1:3, Lauer - Dorsch 2:3, Meußer - Friedmann 2:3

TTC Küps -

RMV Strullendorf II 9:0

Gegen die nur zu fünft angetretene zweite Mannschaft aus Strullendorf gab es für die Küpser einen 9:0-Kantersieg. Die Gäste gewannen lediglich drei Sätze.

Ergebnisse: Bittruf/Hammerlindl - Schmitt/ Mohnkorn 3:0, Busch/Endres-Backert - Dorsch/Bartelt 3:1, Gutbrod/Wenicker - kampflos 3:0, Gutbrod - Schmitt 3:0, Busch - Dorsch 3:1, Bittruf - Mohnkorn 3:1, Endres-Backert - Bartelt 3:0, Hammerlindl - kampflos 3:0, Wenicker - Blauberger 3:0