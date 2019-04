Christoph Heinz ist neuer 3. Vorsitzender im Musikverein

Vorsitzender Dietmar Schmidt ließ in der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Tettau die Zeit seit der letzten Hauptversammlung Revue passieren. So sei die Anzahl der Auftritte seit dem Jahr 2017 im Wesentlichen unverändert geblieben. Als ein Highlight nannte Schmidt den Auftritt auf dem Oktoberfest in Leck. Der Auftritt sei eine herausragende Leistung gewesen.

Trotz der kontinuierlichen Aufnahme moderner Titel seien Abendauftritte jedoch weiterhin Mangelware. Nach der Tettauer Kirmes 2017 sei für den Verein eine schwierige Situation eingetreten, legte doch Dirigent Benjamin Baier sein Amt nieder. Es sei zu großen Teilen der interimsmäßigen Übernahme des Dirigates durch Wolfgang Milich und Michael Ruß zu verdanken, dass der erforderliche Neuaufbau gelungen sei.

In kürzester Zeit habe das Dirigententeam ein Programm auf die Beine gestellt, das eine gute Mischung aus traditioneller Blasmusik und modernen Stücken biete und bei den Auftritten 2018 sehr gut angekommen sei. Als eine direkte Folge hätten sich für 2019 auch erste Erfolge im Bereich der Abendauftritte eingestellt. So werde man auf dem Freischießen in Marktzeuln an zwei Abenden auftreten. Auch im Hinblick auf mögliche Auftritte im benachbarten Thüringen hätten sich für 2019 erste Erfolge, darunter Auftritte in Schmiedefeld und Steinheid, abgezeichnet.

Ferner befasste sich der Vorstand in seinem Bericht mit der Nachwuchsarbeit. Einige Jungmusiker sind im Holz- und Blechblasbereich in Ausbildung. Bei Doris Haußner würden derzeit zwei Gruppen (Anfänger und Fortgeschrittene) an der Klarinette ausgebildet. Melina Neubauer (Klarinette) absolviere das bronzene Leistungsabzeichen des NBMB. Weiterhin habe Nico Krauß mit dem Aufstellen einer Jugendkapelle und den zugehörigen Proben in hohem Maße zur Nachwuchsarbeit beigetragen.

Von einer wesentlichen Veränderung im Vorstand ist der Posten des 3. Vorsitzenden betroffen. Franz Milich stand nach langjähriger Tätigkeit nicht mehr zur Verfügung. Auf ihn folgt Christoph Heinz, der sich Stück für Stück von Manfred Krautwurst und Franz Milich einarbeiten lässt. Den Posten den 2. Vorsitzenden übernahm Manfred Krautwurst. Vorsitzender ist weiter Dietmar Schmidt. Die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Peter Tröbs. Die Kassenprüfung übernehmen Klaus Milich und Andreas Müller. Zu Archivaren wurden Marcel Ruß, Nico Krauß und Matthias Gertloff bestimmt. Die musikalische Leitung ging an Wolfgang Milich und Michael Ruß über. Das Amt des Schriftführers übt weiter Marius Heinz aus.