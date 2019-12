Leutenbach vor 18 Stunden

Weihnachten

Christmette in St. Moritz

Auch dieses Jahr findet in der romantischen St. Moritzkapelle bei Leutenbach am Heiligen Abend, 24. Dezember, die Christmette statt. Zelebrant ist wie schon in den letzten Jahre Herbert Hautmann. Begi...