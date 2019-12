Christlicher Geschenketisch

Das Wort Gottes in die Häuser bringen, das hat sich eine Gruppe junger Firmlinge aus Weißenohe zum Ziel gesetzt und als Projekt einen "christlichen Geschenketisch" vorbereitet. Im Advent bieten die Firmlinge nach dem Gottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche die christlichen Geschenkideen an.

Der damit Beschenkte findet nicht nur Hilfe, Freude, Spiel oder Trost in allen Lebenslagen, zugleich soll damit dem Kommerz entgegengewirkt und die christliche Botschaft unter dem Christbaum sichtbar werden. So kann man einen "Handschmeichler" mit ermutigender Botschaft in der Hand zu spüren. Oder es gibt ein Metermaß mit der Aufschrift, dass Gott das Maß aller Dinge sei. Der Erlös aus dem Verkauf der kleinen Geschenke mit großer Bedeutung kommt der Pfarrer-Wolfgang-Kuntze-Stiftung "Junge Familien in Not" zugute. map