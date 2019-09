Unter dem Motto "Achtsamkeit ist ein anderes Wort für Liebe" lädt das Evangelische Bildungswerk am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 16.30 Uhr zu einem Einführungstag in die christliche Meditation und Achtsamkeitspraxis ein. Oliver Behrendt, Pfarrer und Beauftragter für Meditation und geistliche Übung, leitet dazu an, das eigene Erleben in Beruf und Alltag zu vertiefen. Er schöpft dabei aus dem Schatz christlicher Traditionen. Der Tag ist für Einsteiger ebenso wie für Meditationserfahrene geeignet. Veranstaltungsort ist das Burggut, Waaggasse 5. Anmeldung bis 14. Oktober per E-Mail an die Adresse info@ebw-bayreuth.de. red