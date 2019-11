Christkönigsmarkt in Buckenhofen

Im Forchheimer Stadtteil Buckenhofen findet am Samstag, 23. November, zum dritten Mal ein Christkönigsmarkt statt. Die Buckenhofener Ortsvereine sowie die Pfarrei St. Josef laden die Bevölkerung von 14.30 bis 20 Uhr auf den Kirchplatz ein. In vorweihnachtlichen Buden werden Essen und Trinken angeboten sowie handwerkliche Kunstgegenstände, Adventskränze, Gestecke und Geschenkartikel. Die Jugendkapellen des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen und die "Regnitzmusikanten" sorgen für Unterhaltung. Um 16 Uhr besucht ein Engel den Markt. Im Pfarrsaal wird bis Sonntagnachmittag eine Krippenausstellung präsentiert. Die Vorabendmesse am Samstag wird auf 17 Uhr vorverlegt. red