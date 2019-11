Gügel 20.11.2019

Christkönigsfest in der Gügelkirche

Am Sonntag, 24. November, wird in der Wallfahrtskirche Gügel, Pfarrei Scheßlitz, das Christkönigsfest gefeiert. In der Gügelkirche befindet sich am linken Seitenaltar die Darstellung von Christus dem ...