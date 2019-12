Christkindlesmarkt in der Innenstadt

Am Montag, 23. Dezember, findet in der Innenstadt der Christkindlesmarkt (mit Krammarkt) statt. Für den Aufbau des Marktes wird die Innenstadt vom Oberen Tor bis zur Unterführung (Coburger Straße) am Sonntag, 22. Dezember, ab 14 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Parkplätze an der Mauer, am Floriansbrunnen sowie die Parkbuchten bis zum Eingang der Badgasse nicht anzufahren. Das Parken ist in den zwei Parkhäusern (Oberes und Unteres Tor) sowie auf dem großen Schützenplatz möglich. Der Parkplatz im Hof von Rathaus II ist am Montag, 23. Dezember, nur für die Marktleute reserviert. Es stehen wie üblich die öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung. red