Christkind und Nikolaus im Schloss

Im Innenhof von Schloss Wiesenthau findet wieder ein Weihnachtsmarkt statt. An den beiden ersten Adventswochenenden öffnet der Markt samstags und sonntags um 15 Uhr.An allen vier Öffnungstagen wird eine Tombola zugunsten des Wünschewagens Franken des Arbeiter-Samariter-Bunds durchgeführt. Der Weihnachtsmarkt hat auch ein eigenes Christkind: Die 14-jährige Lisa Zametzer aus Wiesenthau trägt bereits zum dritten Mal das festliche Gewand. Das Christkind spricht am Sonntag gegen 17 Uhr den Prolog. Am zweiten Adventswochenende besucht das Christkind zusammen mit St. Nikolaus am Samstag und Sonntag wieder um 17 Uhr den Markt. red