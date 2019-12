Christkind eröffnet Amlingstadter Markt

Der Weihnachtsmarkt der Pfarrgemeinde Amlingstadt findet am 7. und 8. Dezember auf dem Dorfplatz statt. Der Markt öffnet am Samstag um 16 Uhr seine Pforten. Der Vorabendgottesdienst mit dem Chor "Chorhythmix" beginnt um 17 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend eröffnen der Bürgermeister und das Strullendorfer Christkind, begleitet vom Schülerblasorchester Zeegenbachtal, den Weihnachtsmarkt. Danach unterhält das symphonische Vororchester Zeegenbachtal die Besucher. Am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr geöffnet. Um 15 Uhr findet in der Pfarrkirche ein Adventskonzert statt. Die Kirchenmusiker stimmen die Besucher um 17.30 Uhr musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Der Weihnachtsmann ist an beiden Tagen vor Ort. red