Christine Wich bleibt Vorsitzende

Bei der Hauptversammlung des Gartenbauvereins Grafendobrach standen Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Vorsitzende Christine Wich konnte 28 Gäste begrüßen. In ihrem Bericht sagte sie, das Gartenjahr sei "ruhiger als sonst gewesen". Dennoch wurden die traditionellen Aktivitäten durchgeführt wie die Osterkrone binden oder die saisonalen Anpflanzungen in der Dorfmitte und bei der Brunnenlaube vornehmen. Geplante Aktivität im Frühjahr wird unter anderem die Kirchplatzpflege in Lehenthal sein.

Den Bericht des Kassiers trug wie gewohnt Adelheid Gläser vor. Die Kassenprüfung oblag Hedwig Wernlein und Ingrid Kretschmann. Kassiererin und Vorstand wurden entlastet.

Bei der Prämierung für das schönste Einzelhaus ging der Preis an Lydia Nestmann. "Es zählt ja naturnahe Gestaltung - und bei Lydia punkteten der Gemüsegarten ebenso wie der Blumenschmuck und eine wunderschöne Klematis an der Garage", lobte die Vorsitzende.

Turnusgemäß standen Wahlen an. Per Handzeichen wurden Christine Wich als Vorsitzende, Gisela Hempfling als deren Stellvertreterin, Birgit Pöhlmann als Schriftführerin und Adelhaid Gläser als Kassierin in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzer bleiben Günter Wich und Natalie Bär. Neu als Beisitzer wurde Katrin Kielmann gewählt. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Hedwig Wernlein und Ingrid Kretschmann. red