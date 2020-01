Christine Kohl erste Ehrensenatorin

Zum Jahresbeginn verlieh Säraspo-Präsident Gernot Schöpf mit Wieland Beierkuhnlein vom Fastnachtverband Franken (FVF) eine stattliche Zahl an Auszeichnungen. Erstmals wurde auch eine Ehrensenatorin der Säraspo ernannt.

Die FVF-Jugendauszeichnung erhielten Lilly-Madleen Albrecht, Finja und Mia Gallinsky, Alessa Meusel und Chiara Salsano. Sie alle starteten ihre närrische Karriere als Tänzerinnen in der Purzelgarde und wechselten dann in die Kindergarde beziehungsweise zu den "Jukids".

Jahresorden und Ehrennadeln

Über den Jahresorden des FVF freute sich Bianca Gallinsky. Sie ist stets helfend zur Stelle. Den Orden erhielt auch Gaby Lehmann. Sie chauffierte die Frohnlacher Narrenschar bei den Umzügen in Kronach und Coburg.

Beierkuhnlein verlieh auch drei silberne Ehrennadeln des FVF. Vanessa Schmidt ist in der Schautanzgruppe "Lunatics" aktiv. In der gemischten Schautanzgruppe "Kohlis" tanzt Marco Porzelt mit. Die dritte Nadel ging an Hans-Georg Mai, der seine Säraspo-Laufbahn als ehemaliger Prinz begann und zusammen mit seiner Frau Gerlinde als Kassierer tätig ist. Auch er ist immer da, wenn "Not am Mann" ist, und steht bei Sketchen sowie bei den "Traumtänzern" auf der Bühne.

Mit der Verbandsehrennadel in Gold wurden Tamara Ambos, Sophia Bender, Paula Lehmann und Laura Schillig ausgezeichnet. Sie tanzten sich von der Kinder- und Jugendgarde zur Prinzengarde und zu den "Lunatics". Seit fast zwei Jahrzehnten begeistern sie das Publikum. Unter ihrer Leitung haben außerdem etwa 80 Kinder und Jugendliche Spaß am Tanzen. Zudem bringen sich die vier jungen Frauen im Komitee aktiv ein. Sie sind durch ihre Aufgaben als lizenzierte Trainerinnen sowohl im Team als auch persönlich gewachsen. "Für die Säraspo war es ein großes Glück, dass ihr damals als Freundinnen ins Komitee und als Trainerinnen eingestiegen seid", betonte Schöpf.

Ehrensenatorinnen-Mütze

Für Christine Kohl ist die Säraspo ihr Leben. Sie ist seit Beginn an mit dabei, war 1970 Funkenmariechen und stand bis 1992 als Tänzerin in der Prinzengarde und später im Frauenballett auf der Bühne. Zwischen 1993 und 2018 fungierte sie als Trainerin für die Purzel-, Kinder- und Jugendgarde sowie fürs Männer- und Frauenballett und die gemischte Tanzgruppe "Kohlis", die den Namen der engagierten Trainerin trägt. Unzählige Mädchen und Jungs lernten durch Christine Kohl das Tanzen. Nahezu alle heutigen Trainerinnen begannen bei Kohl mit dem Tanzen. Als sich 1990 das Frauenkomitee gründete, gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern und führte das Komitee zwischen 1994 und 1998 als Vorsitzende. In der letzten Session hat sich Christine Kohl nach 55 Jahren von der Säraspo-Bühne verabschiedet. Hinter den Kulissen kann die Vereinsgemeinschaft aber weiterhin auf sie zählen. Als äußeres Zeichen wurde ihr nun die Würde der Säraspo-Ehrensenatorin zuteil. Als äußeres Zeichen erhielt sie die mit Gold verzierte Ehrensenatorinnen-Mütze. ake