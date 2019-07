Christina Kob und Renate Schramm sind top

Der Schützenverein Itzgrund ist sehr stolz auf seine Schützin Christina Kob, die im vergangenen Jahr den bayerischen Meistertitel im Luftgewehr aufgelegt nach Großheirath geholt hat und sogar noch deutsche Meisterin wurde. Die Schützin, die aus Untersiemau kommt, konnte in diesem Jahr ihren Titel erfolgreich verteidigen und wurde zum zweiten Mal in Folge bayerische Meisterin in dieser Disziplin in der Klasse Senioren III weiblich. Christina Kob hatte auch in diesem Jahr wieder eine ruhige Hand und ein sicheres Auge. Als Gaumeisterin und oberfränkische Vize-Bezirksmeisterin konnte sie guten Mutes zur bayerischen Meisterschaft auf der Olympiaschießanlage Hochbrück in München fahren. Dort schoss sie 318,4 Ringe, das bedeutete den Meistertitel bei den Senioren III weiblich. Christina Kob hatte eine starke Konkurrenz, darunter war Renate Schramm vom Schützenverein Rottenbach. Schramm war auf Gauebene auf den 2. Platz mit 313,6 Ringen gekommen und hatte mit 317,9 Ringen die Bezirksmeisterschaft für sich entschieden. Bei der bayerischen Meisterschaften errang sie 316,4 Ringe und ging als Dritte auf das Siegerpodest. Jetzt bereiten sich die beiden Schützinnen aus dem Coburger Land auf die deutschen Meisterschaften vor. mst