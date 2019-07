Christiane Toewe führt

Bevor die Porzellankünstlerin Christiane Toewe Anfang August erneut zu einem mehrmonatigen Stipendiaten-Aufenthalt nach China aufbrechen wird, gibt es am Samstag, 13. Juli, um 15 Uhr eine letzte Gelegenheit zu einer Künstlerführung durch ihre Aufsehen erregende Ausstellung "transluzent". Treffpunkt ist die Sammlung Ludwig, Altes Rathaus, Obere Brücke 1. Eine ihrer Installationen trägt den Titel "mare nostrum". Die Soundinstallation mit modelliertem Licht, die Toewe bereits 2015 schuf, hat bis heute nichts an ihrer bitteren Aktualität verloren, heißt es es in der Museumsmitteilung. Tagebuchblätter aus Porzellan "schwimmen" auf dem Meer. Fragmente persischer Schrift deuten auf die Herkunft des Schreibens hin. Der Text erzählt, wie ein junger Mann über "unser Meer" Europa erreichen möchte.

Bis Ende Juli sind weitere Führungen auf Anfrage unter der E-Mail-Adresse info@toewe.net möglich. red