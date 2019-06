Christiane Nützel siegt mit "Der Flügel"

"Lost Places" werden meist alte Gebäude genannt, die dem Verfall preisgegeben wurden. Verloren (lost) sind sie insofern, als sie von Menschen aufgegeben wurden. In der "Fotografenwelt" übten viele in den letzten Jahren eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus. Der Reiz des Morbiden und die Ästhetik des Verfalls motivierten die Mitglieder der Fotogruppe Thurnau, sich mit dem Thema "Lost Places" auseinanderzusetzen. Motive wurden gesucht und gefunden. Die eingereichten Bilder zeigten, dass auch scheinbar weniger Schönes zum Blickfang werden kann. Die Aufgabe der Jurierung übernahm der Fotoclub Ebern. In der Einzelwertung siegte Christiane Nützel. Ihr Siegerbild "Der Flügel" (siehe oben) zeigt einen Raum der ehemaligen Lungenheilstätte Grabow in Brandenburg. Den zweiten Platz teilten sich Eugen Schneiderbanger mit dem Bild einer stillgelegten Schraubenfabrik, Claus van Acken mit der Aufnahme eines alten Sprungturms und Hans Hager mit dem Foto einer verfallenen Fabrik. Gemeinsam auf dem dritten Platz folgten Bilder von Barbara Meth, Sonja Lautner und Eugen Schneiderbanger. In der Gesamtwertung siegte Christiane Nützel vor Eugen Schneiderbanger und Barbara Meth. Text/Foto: Hager, Nützel