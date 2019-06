Christian Wagner nun "Schutzmann vor Ort"

Ein Wechsel vollzog sich in der Polizeiwache von Altenkunstadt: Während Polizeihauptkommissar Peter Schardt in den Ruhestand verabschiedet wurde, trat Polizeihauptwachtmeister Christian Wagner als dessen Nachfolger im Rathaus seinen Dienst an. Alle Behördenvertreter würdigten dabei die Polizeiwache als Garanten für die Sicherheit der Bevölkerung.

Der Leiter der Polizei-Inspektion Lichtenfels, Polizeirat Erich Günther, erinnerte daran, dass der jeweilige Dienstleistende in der Polizeiwache Altenkunstadt, gleichsam der "Schutzmann vor Ort", in jedem Monat rund 170 Vorgänge - also in einem Jahr über 2100 - der unterschiedlichsten Art zu bearbeiten hätte. Positiv sei dabei die stets angenehme Zusammenarbeit mit den Verwaltungen in Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain gewesen und dass die Tätigkeit der Polizeiwache stets auch ein hohes Maß an Wertschätzung in der Öffentlichkeit erhalten habe. Dazu hätten die jeweiligen Beamten ihren maßgeblichen Anteil beigetragen.

Polizeirat Günther überreichte PHK Peter Schardt eine Urkunde und verabschiedete ihn damit in den Ruhestand. Schardt war immerhin rund 42 Jahre im Polizeidienst tätig.

Den jungen Christian Wagner nannte Polizeirat Günther "fachlich versiert, kompetent und sozial erfahren". Wagner wohne zudem in seinem Dienstort und habe sogar finanzielle Einbußen in Kauf genommen. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit umfasse die Aufgaben als Kontaktbereichsbeamter, Wagner werde aber auch der Polizei-Inspektion Lichtenfels bei besonderen Einsätzen weiterhin zur Verfügung stehen.

Die Grüße der Behördenleitung des Polizeipräsidiums von Oberfranken überbrachte der Leitende Kriminaldirektor Harald Osel.

Landrat Christian Meißner wünschte dem scheidenden und dem neuen Kontaktbereichsbeamten alles Gute. Ihm schloss sich für den Personalrat PHK Gerald Storath an. Am Ende der Feier begrüßten die Bürgermeister Christine Frieß, Udo Dauer und Robert Hümmer den neuen Leiter der Polizeiwache, PHW Christian Wagner, und gaben Peter Schardt als gemeinsames Abschiedsgeschenk eine Grünpflanze mit auf den Weg in den Ruhestand. dr