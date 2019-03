Christian Polster schafft seit 25 Jahren beim Bauhof

Auf 25 Jahre Tätigkeit bei der Gemeinde Hetzles und damit im öffentlichen Dienst kann Christian Polster zurückblicken, der seit dem 1. März 1994 auf dem Bauhof arbeitet.

Seine Lehre absolvierte er von 1980 bis 1982 bei der Firma Distler in Neunkirchen am Brand , wo er bis Februar 1994 angestellt war. Auf dem Bauhof nimmt er die unterschiedlichsten Aufgaben wahr. Insbesondere ist er für die Pflege der Grünanlagen, Neuanpflanzungen und die ständige Kontrolle Trinkwasserversorgung zuständig. Für diese Aufgabe wurde Polster speziell ausgebildet.

Im Kreis der Kollegen des Bauhofs und der Verwaltung überreichte Bürgermeister Franz Schmidtlein die Jubiläumsurkunde und ein Präsent an Polster. Er hob in seiner Ansprache hervor, dass gerade die lange Betriebszugehörigkeit und die Tätigkeit am gleichen Platz ein Beweis für Beständigkeit sei. Vor allem die Trinkwasserkontrolle sei eine sehr wichtige Aufgabe und erfordere ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.

Polster ist laut Schmidtlein seit zweieinhalb Jahrzehnten auch verantwortlich für das gepflegte Erscheinungsbild des Ortes, was ihm laufend bestätigt werde und bei Bürgerversammlungen lobend herausgestellt worden sei. Ein weiteres Lob sprach der Bürgermeister dafür aus, dass Polster seit 1998 Mesner in der Pfarrei St. Laurentius ist. Karl Heinz Wirth