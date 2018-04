Christian Nägel wird heute beerdigt

Josef Hofbauer



Der Altbürgermeister Christian Nägel aus Poxdorf, Inhaber einer Baumschule und einer Brennerei, ist am Dienstag, 10. April, im Alter von 79 Jahren verstorben. Der CSU-Politiker war 30 Jahre in hervorragender Weise in der Kommunalpolitik tätig und hat sich dadurch um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht.

Von 1972 bis 1990 gehörte Nägel dem Gemeinderat Poxdorfs an. 1990 wurde er zum Ersten Bürgermeister gewählt. In diesem Amt war er bis 2002 sehr erfolgreich. Er trug entscheidend zur Weiterentwicklung seines Heimatortes bei. Schwerpunkte seiner kommunalpolitischen Tätigkeit waren unter anderem der Ausbau der Hauptstraße und des Rathausplatzes, die Umgestaltung des Kirchenvorplatzes sowie die Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes. Außerdem trieb Nägel die Erweiterung des Kindergartens mit der Neugestaltung der Außenanlagen voran. Er kümmerte sich um die Ausweisung und Erschließung von Baugebieten sowie die Flurbereinigung und Dorferneuerung.

Schließlich trug der Altbürgermeister als stellvertretender Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes "Baiersdorfer Raum" mit dazu bei, dass die Kläranlage saniert werden konnte. Ferner war Nägel Mitglied der Wasserversorgung Leithenberg-Gruppe.

Christian Nägel, ein gebürtiger Langensendelbacher, war von 1996 bis 2002 Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich. 2003 wurde er als Mitglied des Aufsichtsrates der Anbau- und Absatzgenossenschaft Langensendelbach mit der höchsten Auszeichnung des Genossenschaftsverbandes Bayern, der silbernen Ehrennadel, bedacht. Für 60-jährige Mitgliedschaft in der FFW Poxdorf wurde er zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannt und mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Der Trauergottesdienst für Christian Nägel findet am heutigen Samstag, 14. April, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg und Unsere Liebe Frau statt. Anschließend wird der Altbürgermeister auf dem Friedhof in Poxdorf zur letzten Ruhe gebettet.