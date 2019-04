Christian Hader im ADFC-Landesvorstand

Die Delegiertenversammlung des bayerischen Landesverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) fand diesmal in Bamberg statt. Rund 70 Delegierte aus dem ganzen Freistaat trafen sich in der Welterbestadt, um über das aktuelle Verbandsgeschehen und zukünftige Projekte zu beraten.

Außerdem fanden auch die turnusgemäßen Neuwahlen zum Landesvorstand statt. Dabei wurde Christian Hader aus Bamberg zum stellvertretenden Landesvorsitzenden des ADFC Bayern gewählt. Der Radentscheid-Initiator will seine Schwerpunkte Verkehrspolitik und Kampagnenarbeit ganz nach dem Motto der ADFC-Kampagne namens #MehrPlatzfürsRad nun auch auf Landesebene einbringen und zu einer zukunftsfähigen und stadtverträglichen Mobilität beitragen. "Die Verkehrswende ist längst kein Randthema mehr, sondern insbesondere in den Städten als Notwendigkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie muss jedoch aktiv und mit konkreten Maßnahmen gestaltet werden und dies bedeutet ganz klar mehr Platz und mehr Investitionen für Bus-, Rad- und Fußverkehr", so Hader zu den Forderungen, die der Verband für seine in Bayern über 25 000 Mitglieder vertreten werde. red