Christenverfolgung heute ist Thema

Derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten, alarmiert das Hilfswerk für verfolgte Christen Open Doors. Mehr als 200 Millionen Menschen werden weltweit verfolgt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Über Hintergründe und Brennpunkte; wie sich Verfolgung auf die Untergrundgemeinden ausgewirkt und welche Hilfe Christen in einem feindlich gesinnten Umfeld dringend benötigen, zeigt das Werk durch einen Multimedia-Vortrag in der Christuskirche Heiligenstadt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Der Eintritt zum Vortrag unter dem Thema "Wo der Glaube am meisten kostet - Christenverfolgung heute ..." ist frei. Veranstalter ist die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Heiligenstadt, deren Christuskirche auf dem Gelände des Diakoniewerks Tabea steht (vormals Familienzentrum). red