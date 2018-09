Christen sollten ein Segen sein angesichts des "Ernst des Lebens"

Stolz haben sie ihre Schultüte in die Kamera gehalten und sicher haben alle Familien das Bild ihres Erstklässlers aus der Zeitung ausgeschnitten. Der erste Schultag ist ja ein richtig hoher Feiertag in den Grundschulen und in den Familien der ABC-Schützen. Und wehe die besorgte Mama will die Büchertasche tragen oder auch am dritten Tag noch in das Klassenzimmer mitgehen. Da gibt's deutlichen Unmut bei vielen Kindern.

In unseren Schulen gibt es - Gott sei Dank - den guten Brauch, die Schulzeit der Erstklässler mit einem Segensgottesdienst zu beginnen. Und oft werden die Eltern eingeladen, ihre Kinder zu segnen. Das ist auch gut so, denn unsere Kinder brauchen den Segen Gottes. Und sie brauchen vor allem auch Menschen, die den Segen Gottes verkörpern. Das ist die Mama und der Papa und oft auch die Großeltern, Paten, Geschwister, Lehrer ... Ich merke, dass ich noch ganz viele Menschen nennen könnte, die Segen sein können. Aber wie verkörpert man "Segen"? Da haben Sie mehr Möglichkeiten, als Sie auf den ersten Blick vielleicht glauben. Zunächst einmal sollte der, dem mein Segen gilt, mein Wohlwollen, meine Wärme und meine Liebe spüren. Und er sollte einfach spüren, dass ich da bin für ihn.

Auch das fängt ganz einfach an bei unseren Kindern. Die Kinder von Hamburg, die dafür demonstriert haben, dass die Eltern das Handy öfter zur Seite legen und sich ihren Kindern zuwenden, haben es aufgezeigt. Niemand braucht eine Klassen-WhatsApp-Gruppe (weil viel zu oft nur Stress entsteht), aber jedes Kind braucht jemanden, der sich mit ihm hinsetzt und einfach da ist.

Wir haben ein gutes Vorbild. Jesus hat die Kinder in den Mittelpunkt gestellt, weil er wollte, dass sie gesegnet sind. Machen wir es genauso. Nicht Hubschrauberüberwachung, nicht Abstellen vor der Spielkonsole, nicht ständig ruhigstellen mit KIKA und Disneychannel, sondern öfter mal einfach da sein, zuhören, in den Arm nehmen, lieb haben. Unsere Kinder brauchen das. Und wenn wir das machen, werden wir belohnt. Denn keiner kann dankbarer sein als ein Kind.

Seien Sie ein Segen und segnen Sie! Und wenn mal kein Kind da ist, seien Sie es für Ihren Partner, die Familie, den Nachbarn, den alten Menschen, den Asylbewerber, den, der mich immer so böse anschaut. Sie werden ein Wunder erleben.

(Günter Schmitt ist Dekanatsreferent Haßberge).