Christen gedenken der Verstorbenen

Die Pfarrei Herz-Jesu gedenkt an Allerheiligen, 1. November, der Verstorbenen. Dementsprechend findet in der Pfarrkirche um 13.30 Uhr eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Diter Glaeser statt. Anschließend geht es in einer Prozession zum Friedhof, wo das Totengedenken mit Gräbersegnung stattfindet. Auf dem Friedhof sorgt die Blaskapelle für die musikalische Umrahmung. ha