Christbaumverlosung und Glühweintreff

Der Sportverein Heubach hält am heutigen Samstag ab 19 Uhr im Sportheim seine Christbaumversteigerung ab. Zu gewinnen gibt es neben Geräuchertem diverse andere Preise. Die Preise für die bereits verkauften Lose können ab 17.30 Uhr abgeholt werden (Taschen mitbringen!). Der Glühweintreff des Sportvereins beim Anwesen Mönch in Heubach ist am 13., 20. und 27. Dezember sowie am 3. Januar jeweils freitags um 18 Uhr geplant. di