Christbaumverlosung bringt 652 Euro für soziale Zwecke

Ihre Christbaumverlosung verbindet die Kolpingsfamilie Herzogenaurach mit ihrem sozialen Engagement. Der Erlös in Höhe von 652 Euro kommt auch in diesem Jahr sozialen Zwecken zugute.

Am Dreikönigstag war es wieder so weit, Dieter Lohmaier brachte die Gewinne im Gasthaus "Frische Quelle" unter das Volk. Durch die Spendenbereitschaft vieler Herzogenauracher Firmen und der Mitglieder konnten ein reichhaltiger Lostisch sowie ein über und über geschmückter Baum bereitgestellt werden. Die Mitglieder würdigten die Veranstaltung mit einer sehr guten Teilnahme, auch Stadtpfarrer Helmut Hetzel nahm mit Kaplan Tobias Fehn und Kaplan Pater Moison Michael daran teil.

1983 fand die erste Christbaumverlosung im Keller der "Krone" statt, dann im Nebenzimmer, schließlich im Gastraum. Moderator und Christbaumexperte Dieter Lohmaier ist seit nunmehr 33 Jahren für die Verlosung zuständig.

Aufmunternde Kommentare

Der Lospreis betrug in diesem Jahr einen Euro, "ist ja für einen guten Zweck", wie Lohmaier anmerkte. Jeder könne sich daher zehn Lose leisten. Außerdem waren die Lose in der Farbe "Kolpingorange" gehalten. Auch der Baum war etwas Besonderes: "Ein echter Biobaum mit Zertifikat, von Peter Hußen-ether, wie in jedem Jahr!"

Als Losfee sorgte Theresa Hentschke dafür, dass die richtigen Nummern gezogen wurden. Die Gewinne an die Frau bzw. den Mann brachten Anna Meier sowie Paul Zitzmann und Felix Müller. Lohmaier verstand es auch in diesem Jahr, auf amüsante Weise die Preise zu präsentieren und sie den Gewinnern schmackhaft zu machen. Oder er hatte Trost parat: "Für die, die noch nichts gewonnen haben - die Spitze ist ja am Baum noch dran!"

Für Lacher sorgte er auch, als er zu einer Schokolade sagte: "Fair Trade - fast schon vegan." Mit: "Der Kalender gilt noch 360 Tage", pries er einen Kalender an, einen anderen mit "Ein Wandkalender für die schmalen Räume!". "Ein Adidas-Fußball, eingespielt von Hansi und Uli!", lautete ein anderer Kommentar. Mit Sprüchen wie "Ein Päckchen, weich, bitte melden, was drin ist!" oder "Eine Tasse, wem fehlt noch eine Tasse im Schrank?" lockerte er die Preisvergabe auf. Die Spitze des Christbaums ging in diesem Jahr übrigens an Hermann Stöhr.

Für Lohmaier, gleichzeitig auch Vorsitzender der Kolpingsfamilie, ist die alljährliche Christbaumverlosung ein bedeutender Programmpunkt. "Früher haben das mehr Vereine gemacht", weiß er zu berichten. "Der Unterschied bei der Kolpingsfamilie ist allerdings, dass der Gewinn alljährlich sozialen Zwecken zur Verfügung gestellt wird."