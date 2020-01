Christbaumsammlung und Funkenfeuer

Der TSV Weißenbrunn und der Obst- und Gartenbauverein sammeln in diesem Jahr wieder Christbäume im Gebiet der Gemeinde Weißenbrunn ein. Gesammelt wird am Freitag, 17. Januar, nachmittags in Weißenbrunn und den Ortsteilen Hummendorf, Reuth, Thonberg, Eichenbühl, Wildenberg und Grün. Es wird gebeten, die Christbäume bis 13 Uhr gut sichtbar am Straßenrand (nicht im Garten) bereitzulegen und zuvor allen Christbaumschmuck und Lametta zu entfernen. Die Sammlung der Christbäume ist für die Haushalte kostenlos. Am Samstag, 18. Januar findet dann ab 17.30 Uhr am Sportplatz in Weißenbrunn ein Funkenfeuer statt. Die gesamte Bevölkerung ist eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kinder der Kindertagesstätte "Pusteblume" und der Musikverein Weißenbrunn umrahmen die Veranstaltung. red