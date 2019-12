Christbaummarkt beginnt am Samstag

Neben dem Bamberger Weihnachtsmarkt richtet die Stadt Bamberg in der Vorweihnachtszeit auch den Christbaummarkt aus. Los geht es am morgigen Samstag, 14. Dezember, an insgesamt vier Standorten: am Heumarkt, vor der Kunigundenschule in der Seehofstraße, am Heinrich-Weber-Platz und am Laurenziplatz. Bis einschließlich Heiligabend, 24. Dezember, bieten regionale Händler Tannen und Fichten für die Weihnachtszeit an. Verkaufszeiten sind immer Montag bis Freitag von 8.30 bis 20 Uhr und an Heiligabend bis 14 Uhr, teilt die Stadt mit. red