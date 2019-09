Christbaumaktion wird klimafreundlich

Im Zeichen der aktuellen Klimadebatte und Zukunftsfrage der jungen Generation kündigt die Junge Union (JU) Adelsdorf für ihre Christbaumaktion 2020 etwas komplett Neues an. Pro eingesammeltem Baum soll ein neuer Baum gepflanzt werden. Damit könne man die Christbaumaktion klimaneutral gestalten und gleichzeitig dezimierte Waldbestände mit hitzeresistenten Baumsorten wieder aufforsten, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Für uns als junge Generation ist Klimaschutz ein zentrales Thema. Die kommende Christbaumaktion soll zeigen, was Adelsdorf hier gemeinsam erreichen kann", erläuterte der 20-jährige JU-Vorsitzende Nico Kauper. Fast in jedem Haushalt findet sich ein Christbaum. Die Bäume werden in Adelsdorf übrigens seit fast 30 Jahren von der Jungen Union gegen eine kleine Spende eingesammelt und so für den guten Zweck verwendet. Umso schöner sei, dass jeder auf diese Weise etwas Gutes tun könne.

Auf der Suche nach einer Fläche

Man plane im Nachgang der Christbaumaktion, die immer am Samstag nach Heilig-Drei-König stattfindet, die neuen Bäume gemeinsam mit der Bevölkerung im Adelsdorfer Gemeindegebiet zu pflanzen. Diesbezüglich sei man jedoch noch auf der Suche nach einer geeigneten Fläche, weshalb die CSU-Gemeinderatsfraktion auch eine Anfrage im Namen der Jungen Union Adelsdorf stellen wird, um zu prüfen, ob es eine passende Fläche in Gemeindehand gäbe.

"Es wäre natürlich umso schöner, wenn die Gemeinde selbst einen Ort zum Bepflanzen zur Verfügung stellt, da Klimaschutz auch ein gemeindliches Interesse darstellt. Ich hoffe insoweit auf die Unterstützung des Gemeinderats und des Bürgermeisters", so Kauper. red