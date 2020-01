Christbaumaktion in Hallerndorf

Freiwillige Helfer sammeln am Samstag, 11. Januar, ab 9.30 Uhr, gegen eine kleine Spende ausgediente Christbäume in den acht Ortschaften der Gemeinde Hallerndorf ein. Der Erlös kommt den Kindergärten im Gemeindegebiet zugute. Es wird gebeten, die Bäume gut sichtbar an den Grundstücken abzulegen. erl