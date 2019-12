Christbaum wird versteigert

Die Verantwortlichen der Pfarrei Zell am Ebersberg laden zur Christbaumversteigerung am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 18.30 Uhr ins Zeller Pfarrheim (Marienstraße) ein. Auch Besucher aus anderen Ortschaften sind willkommen. Bei der Christbaumversteigerung werden Waren meistbietend versteigert, die die Zeller zuvor in einer Haussammlung gespendet haben. Der Höhepunkt ist die Versteigerung eines Tannenbaumes, an dem allerlei nützliche Dinge hängen. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt der Pfarrei zugute. kle