Christbaum sein ist seine Bestimmung

Josef Hofbauer Es ist ein Prachtexemplar von einem Christbaum, das heuer den Forchheimer Rathausplatz ziert. "Wir hatten schon einen Mammutbaum, Tannen, Douglasien und Fichten. Heuer haben wir wieder eine Nordmann-Tanne bekommen", erklärt Gärtnermeister Andreas Geck vom Grünamt der Stadt.

Geholt haben seine Mitarbeiter den Baum am Montagmorgen in der Bahnhofstraße 12a Gosberg bei der Familie Holl. Der Baum war immer schon ein Christbaum. Vor exakt 20 Jahren kaufte die Familie eine Nordmanntanne im Topf.

Stattlich herangewachsen

Nach den Feiertagen wurden die Lichterketten, Kerzen, Glaskugeln, Lametta und der übrige Schmuck wieder abgenommen. Der Baum wurde im Garten eingepflanzt. Und er gedieh prächtig. Mit seiner jetzigen Größe von 18 Metern hat er genau die richtigen Maße, um erneut als Weihnachtsbaum zu dienen. Diesmal nicht im Wohnzimmer, sondern auf dem Rathausplatz. Gegen 8 Uhr rückten Klaus Wilfling, Siegfried Lechner, Frank Lahner und Stefan Klinger dem Baum in Gosberg mit einer Motorsäge zu Leibe. Dann wurde das Weihnachtssymbol, das immerhin ein Gewicht von 750 Kilo auf die Waage bringt, mit einem Gurt am Ausleger eines Schwertransporters befestigt und auf einem Anhänger verstaut.

Ein Polizeiauto mit Blaulicht voraus, ein Einsatzfahrzeug der Polizei hinterher, wurde der Schwertransport zum Rathausplatz geleitet. "Ohne diese Unterstützung wäre der Transport überhaupt nicht möglich", freut sich Andreas Geck über die Polizei-Escorte.

Am Rathausplatz angekommen, nahmen die Mitarbeiter den Baum noch einmal an den Haken, und der Kranführer ließ die Nordmann-Tanne einschweben. Mit gezielten Handgriffen wurde sie in der Halterung auf dem Rathausplatz verankert. Jetzt fehlen nur noch die Kerzen.