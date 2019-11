Christbaum für die Kirche wird gesucht

Die Pfarrei sucht einen Christbaum für die Kirche, Höhe etwa 3,5 Meter. Falls jemand einen entsprechenden Baum zur Verfügung stellen will, kann er sich mit Michael Gärtlein in Verbindung setzten. Am heutigen Donnerstag werden ab 17 Uhr im Jugendhaus Kränze gebunden, jede helfende Hand ist willkommen. In der Sakristei liegt eine Liste, in der der Adventskranzwunsch eingetragen werden kann. Am Samstag, 23. November, beginnt der Gottesdienst bereits um 18 Uhr. Nach dem Gottesdienst ist der Adventsbasar im Jugendhaus St. Heinrich geöffnet. Wie jedes Jahr gibt es weihnachtliche Dekoration, Adventskränze, Plätzchen zu kaufen. Für das leibliche Wohl sorgt der Familienkreis. red