Platz 02.12.2019

Christbäume werden verkauft

An den beiden Samstagen 7. und 14. Dezember, jeweils von 10 bis 14 Uhr, verkauft die Freiwillige Feuerwehr am Feuerwehrhaus in Platz Weihnachtsbäume. Dabei handelt es sich um Nordmanntannen aus heimis...