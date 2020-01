Ludwigschorgast 07.01.2020

Sammlung

Christbäume werden geholt

Der Stammtisch "Die Zechbrüder" führt am Samstag, 11. Januar, in Ludwigschorgast eine Christbaumsammelaktion durch. Die abgeschmückten Bäume sollten ab 9 Uhr am Straßenrand liegen. red