Christbäume werden eingesammelt

Auch in diesem Jahr sammelt die evangelische Kirchengemeinde wieder Christbäume ein. Hierfür bedarf es einer Banderole, die für drei Euro im Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde, bei der Firma Weber in der Rangengasse oder nach jedem Gottesdienst erhältlich ist. Sie muss gut sichtbar am Baum befestigt werden. Ehrenamtliche Helfer der Kirchengemeinde werden am Samstag, 18. Januar, ab 7 Uhr die Bäume abholen. Diese sollen hierfür gut sichtbar am Straßenrand hinterlegt werden. Der gesamte Erlös der Aktion kommt der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde zugute. mts