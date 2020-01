Christbäume werden eingesammelt

CWG, FDP und SPD in Knetzgau sammeln am Samstag, 11. Januar, die Christbäume ein. Die Bäume, von Weihnachtsschmuck befreit, müssen ab 8 Uhr an der Straße bereitliegen. Enge Gassen und Sackgassen können nur schwer angefahren werden, daher bitten die Organisatoren die dortigen Anwohner, ihre Bäume gut sichtbar an die nächste Zufahrtsstraße zu legen. red