Christbäume werden eingesammelt

Auch in diesem Jahr bietet die evangelische Kirchengemeinde den Service an, die Christbäume nach dem Weihnachtsfest einzusammeln. Hierfür bedarf es lediglich einer Banderolle, die für drei Euro im Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde, bei der Firma Weber in der Rangengasse oder nach jedem Gottesdienst erhältlich ist und gut sichtbar am Baum befestigt werden muss. Ehrenamtliche Helfer der Kirchengemeinde werden dann am Samstag, 18. Januar, ab 7 Uhr die Bäume abholen und entsorgen. Hierfür soll der Baum gut sichtbar am Straßenrand hinterlegt werden. Der gesamte Erlös dieser Aktion kommt der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde zugute. mts