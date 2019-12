Christbäume werden eingesammelt

Die Jugendfeuerwehr Schlüsselfeld sammelt am Samstag, 11. Januar, wieder die Christbäume in Thüngfeld, Schlüsselfeld, Attelsdorf und Rambach ein. Es wird gebeten, die Christbäume bis 9.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abzustellen. Über eine kleine Spende würde sich die Jugendfeuerwehr freuen. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 9. Januar, unter Tel. 01575/2344948 möglich. red