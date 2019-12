Christbäume werden abgeholt

Am Samstag, 11. Januar, findet die Christbaumsammelaktion der Evangelischen Jugend im Stadtgebiet Kulmbach (außer Melkendorf) statt.

Es wird gebeten, die abgeschmückten Bäume, Kränze und Gestecke am Freitag, 10. Januar, beziehungsweise am Samstag, 11. Januar, vor 7.30 Uhr gut sichtbar an der Straße abzustellen (bitte nur an Hauptstraßen).

Sammlung für Jugendarbeit

Ebenfalls am Samstag führen die Konfirmanden und Präparanden der Kulmbacher Kirchengemeinden eine Haussammlung zugunsten der evangelischen Jugendarbeit im Dekanat durch. Sie klingeln auch dort, wo kein Baum herausgestellt wurde.

Zu erreichen ist die Evangelische Jugend unter der Rufnummer 09221/5995. red