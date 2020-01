Christbäume vor die Tür

Die Jugendfeuerwehr und der FC führen wieder die gemeinsame Weihnachtsbaumsammelaktion in der Gemeinde und den Ortsteilen durch. Am Samstag, 11. Januar, werden die Bäume abgeholt. Dafür ist es erforderlich, ein Ticket zu erwerben, Namen und Anschrift zu hinterlassen, und den Baum ab 9 Uhr vor das Haus zu stellen. Verkaufsstellen sind in Redwitz die Geschäfte "Frutti di Mare" und "Drehpunkt", in Mannsgereuth die Bäckerei Mahr. Ab 16 Uhr werden die Bäume auf dem Gelände des FC verbrannt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. red