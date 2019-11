Christbäume umgeworfen

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag zwischen 19 und 24 Uhr an einem Anwesen in der Lichtenfelser Badgasse einen Briefkasten beschädigt. Er hinterließ eine Delle und einen Sachschaden von immerhin etwa 100 Euro. Ebenso wurden an diesem Abend in der gleichen Straße mehrere Weihnachtsbäume umgeworfen, ein Tatzusammenhang könnte laut Polizei durchaus bestehen. Etwaige Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels zu melden. pol