Christbäume für einen guten Zweck

Karl-Heinz Hofmann Der ASB-Wünsche-Wagen und die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" werden auch in diesem Jahr vom Christbaumverkauf der Familie Bayer in Bernsroth profitieren: Beide Institutionen werden mit je einem Euro pro verkauftem Baum unterstützt

Der ASB-Wünsche-Wagen erfüllt schwerstkranken Menschen mit einer Fahrt einen letzten Wunsch. Bei der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" wird Menschen in besonderen Notlagen unbürokratisch finanziell geholfen. Beide Hilfsorganisationen arbeiten ehrenamtlich.

Bis zu 3,50 Meter

Claudia und Hermann Bayer weisen darauf hin, dass die Christbäume zwischen ein Meter bis 3,50 Meter Höhe angeboten werden. Das bedeutet eine Wachstumszeit von acht bis zwölf Jahren. Neben den Klassikern Blaufichte und Nordmanntanne werden auch Edeltanne, Colorado-Tanne und Felsengebirgstanne auf den Bayer-Plantagen produziert.

Viel Handarbeit

Der Aufwand für die Produktion eines markttauglichen Baums ist jedoch nicht zu unterschätzen: "Der Anbau erfordert viel Handarbeit und Geduld. Jeder Baum muss einzeln gepflegt werden."

Durch regelmäßiges manuelles Herauszwicken der äußersten Triebe wird beispielsweise der Wuchs der Seitentriebe reguliert, wodurch eine regelmäßige Rundung des Baumes erzielt wird. Aber auch das Risiko der Kultur ist recht hoch, denn je nach Witterungsverlauf gibt es auch eine Ausfallquote. In den ersten Jahren wachsen die Bäume langsam.

Öffnungszeiten

Der Christbaumverkauf in Bernsroth hat zu folgenden Zeiten geöffnet: täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. In Kronach (Nähe ASB-Gelände und Norma, Mittelstraße 2a) täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr, am Sonntag von 13 Uhr bis 16 Uhr.