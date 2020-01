Christbäume bereitstellen

Das Kinderhaus "Unterm Regenbogen" Thundorf sammelt auch in diesem Jahr wieder in allen Orten, aus denen Kinder die Einrichtung besuchen, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein.

Die Abholungen finden jeweils von 9 bis ca. 11.30 Uhr statt, und zwar am Mittwoch, 15. Januar, in Weichtungen mit Fahrer Raimund Kneuer, am Donnerstag, 16. Januar, in Seubrigshausen und Theinfeld mit Fahrer Michael Dietz, am Montag, 20. Januar, in Thundorf mit Daniel Kuhn sowie am Mittwoch, 22. Januar, in Rothhausen mit Fahrer Ingo Mack.

Die Weihnachtsbäume müssen abgeschmückt und gut sichtbar vor dem Anwesen oder am Gehsteig deponiert werden. Bedanken können sich die Anlieger mit einer kleinen Geldspende, die entweder am Baum angehängt wird, oder die Kindern klingeln mal kurz.

Vom Erlös möchte das Kinderhaus Zelte für den Innenbereich kaufen, um Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder zu schaffen. mib